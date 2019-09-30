广西来宾市中院原院长谭国庆被查：以案谋私

今年8月落马的广西来宾市中级人民法院原党组书记、院长谭国庆已被开除党籍。

据澎湃新闻报道，广西纪检监察网昨天（29日）发出消息指，日前，经自治区党委批准，自治区纪委监委对来宾市中级人民法院原党组书记、院长谭国庆严重违纪违法问题进行纪律审查和监察调查，并对其采取留置措施。

经查，谭国庆身为司法机关党员领导干部，利用职权，以案谋私，为他人在工作调动等方面提供帮助并非法收受财物；违规收受礼金；毫无纪法意识，知法犯法，将公权力作为谋取个人私利的工具，与私营企业主搞权钱交易。

谭国庆严重违反党的组织纪律和廉洁纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经自治区纪委常委会会议研究并报自治区党委批准，决定给予谭国庆开除党籍处分，按规定取消其退休待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

公开资料显示，谭国庆，男，1950年10月出生，毛南族，广西环江人，1970年12月参加工作，1971年10月加入中国共产党，大专学历。谭国庆曾任梧州市中级人民法院党组书记、院长，2006年下半年出任来宾市中级人民法院党组书记、院长，2011年10月退休。