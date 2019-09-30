中国上月制造业PMI回升至49.8%

中国国家统计局今天（30日）发布数据显示，2019年9月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为49.8%，比上月回升0.3个百分点，虽然仍处于荣枯线以下，但整体景气较上月有所改善。

据中新社报道，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，9月份制造业PMI的特点之一是生产需求双双扩张。新订单指数为50.5%，环比回升0.8个百分点，5月份以来首次升至扩张区间。生产指数为52.3%，环比上升0.4个百分点，其中农副食品加工、纺织服装服饰、专用设备、电气机械器材等制造业生产指数位于55.0%以上较高景气区间。

高技术制造业也持续扩张。当月，高技术制造业PMI为51.3%，高于制造业PMI1.5个百分点，连续8个月位于51.0%以上景气扩张区间，其中，医药、电气机械器材等制造业扩张较快。从需求情况看，高技术制造业新订单指数为53.3%，环比上升0.9个百分点，市场预期向好。

值得一提的是，大中小型企业景气呈现不同程度回升。9月份，大型企业PMI为50.8%，高于上月0.4个百分点，对制造业景气回升拉动作用突出。中、小型企业PMI为48.6%和48.8%，分别回升0.4和0.2个百分点。从生产情况看，大、中、小型企业生产指数环比均有所上升，当月全部位于扩张区间。

在此情况下，企业信心有所增强。赵庆河介绍说，随着一系列扶持实体经济发展的政策措施相继落地，制造业企业生产经营活动预期指数环比上升1.1个百分点，达到54.4%，为第三季度高点。

当天披露的数据还显示，9月份，综合PMI产出指数为53.1%，略高于上月0.1个百分点，显示中国企业生产运营总体平稳。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为52.3%和53.7%，环比一升一落。