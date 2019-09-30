港建制派忧“连侬墙”碍选情

香港区议会选举提名期本周五（4日）展开，但反修例风波仍未平息，11月24日的区选能否如期上演，近日成为政圈关注重点。

据《星岛日报》报道，香港民主建港协进联盟（民建联）双料议员张国钧昨日（29日）承认，上周五曾向特首林郑月娥表达忧虑，指该党区议员和社区主任均不愿押后选举，但若然社会持续混乱，有票站受冲击令选民担心安全不敢投票，质疑届时选举能否公平进行。

张国钧也质疑，至于遍地开花的“连侬墙”容许匿名攻击候选人，望港府制止不公平情况发生。

据闻香港政府内部亦研究，是否要取缔十八区的“连侬墙”。

《星岛日报》在报道中评论称，张国钧的说法代表了建制主流想法。

有民建联中人指出，若抗争者选举当日在非拉票区“搞事”，可能导致一向怕乱的建制支持者不敢投票，最终将议席拱手让予泛民。

区选大户香港工会联合会（简称工联会）双料议员麦美娟亦认为，若候选人遇示威不能开街站宣传，导致选举不公平，甚至影响选举结果，选管会有责任防止情况发生。若按法例押后两星期仍不能解决问题，选管会需要研究其他可行办法。

麦美娟又指出，若连侬墙的部分宣传对某位候选人不公，港府应作出行动确保选举公正。

不过，有建制派双料议员认为，现在的暴力情况仍未到押后区选的程度，因大规模示威只集中在个别地区如中西区及湾仔，其他十六区未必要因此押后选举。

另一面，形势看好的香港民主派不希望选举押后，民主党涂谨申认为，距离区选尚有两个月，若港府愿意成立独立调查委员会，可平息纷争，对建制急着提出押后提出质疑。

香港民主民生协进会（民协）主席施德来认为，按法例港府只能押后投票14日，不足以令建制派扭转选情。

负责筹备区选的政府中人认为，法例规定当日若有事故妨扰选举，才会押后，形容九月谈论押后实属太早。