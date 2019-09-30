台民航局修正草案要求劳工在罢工阶段说明相关资讯

台湾航空业三年来面临三度罢工。台湾交通部民航局修正民用航空运输业管理规则草案，要求民航运输业者应在劳工举行罢工投票时、投票完、罢工后，三阶段都要说明相关资讯，如罢工日期、协助管道、旅客补偿方式等，草案预计10月底前公告。

据《联合报》30日报道，台湾交通部修正民用航空运输业管理规则35条的五草案，规范民航运输业者经营国际客运定期航线时，应保护消费者权益，依规定报告劳资争议进程及消费者权益保护措施。

关于报告劳资争议进程部分，草案规划民航业者应在劳工举行罢工投票、取得罢工权、开始罢工等三个劳资争议进程发生时，应于公司网站或其他适当渠道说明相关资讯。

举行罢工投票时，应说明投票起始日期、消费者咨询协助管道、航班异动处理原则。

劳工取得罢工权后，业者应说明取得罢工权日期、旅客咨询协助管道、航班异动资讯公布方式、通知旅客方式、受影响旅客如何安排等。

当劳工开始罢工后，意者须在网站设置专区，并在旅客订票过程说明资讯，包括开始罢工日期及时间、海内外旅客咨询管道、航班异动资讯、受影响旅客权益补偿措施等。

台湾交通部也同时修正“国内线航空乘客运送定型化契约应记载及不得记载事项”草案，要求航空公司应依说明劳资争议进程及消费者权益保护措施。