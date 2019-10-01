FBI跟踪三年 美国起诉一华裔为中国从事间谍活动

美国政府指控一名加州男子在旧金山地区担任导游时为中国的国家安全机关从事间谍活动。

据彭博社报道，在旧金山的联邦检察官周一（9月30日）宣布了对彭雪华（音译，英文名“Ed”）的指控。起诉书称他是一名机械工程师，当年通过临时商务签证进入美国，后来归化入籍。他被控在未通知美国司法部长的情况下担任外国政府的代理人。

美国政府说，它通过始于2015年3月在中国进行的双重间谍行动发现了被告人的间谍身份。联邦特工对在加利福尼亚州Newark一酒店中实施的包裹投送实施了秘密监控。

联邦检察官安德森（David Anderson）在新闻发布会上说，中国国家安全部阴谋“利用一名美国公民向中华人民共和国输送机密安全信息”。

美国执法官员已经对华裔科学家进行了严格审查。联邦政府各机构已经动员起来以防范潜在的中国工业间谍，警告企业和大学以及任何其他知识产权拥有者在与中国商业伙伴和雇员打交道时要格外警惕，而联邦调查局局长克里斯托弗雷（Christopher Wray）称他们为信息的“非传统收集者”。

此案为美国政府诉彭，案件编号19-71565，加利福尼亚州北区联邦地区法院（旧金山）。