高度戒备下 港府举行国庆升旗礼 吁香港团结

港府今早8时在湾仔金紫荆广场举行中华人民共和国成立70周年升旗仪式，并在会展室内举行国庆酒会。署理特首张建宗在祝酒致辞称，大陆发展飞升，包括嫦娥奔月等，国际影响力日增，香港也受惠，与国家同发展，共繁荣，成功落实一国两制，成为国家最自由社会，近年致力发展创新重要力量，争取成为国际创科中心。

他同时指出，香港存在风险考验，需克服许多东西，尤其近月外围不明朗因素增加，而本地示威者不断升级暴力。他说，港府正努力走出困局，成立对话办事处，特首林郑月娥与一众问责官员走入社区，与市民坦诚对话，聆听意见，走出了重要一步，今后会继续，并邀请社会领袖，专家学者，就香港长期深层次问题检讨，提出改善意见。

张建宗（中）呼吁香港要团结，强调港府正努力走出困局（法新社）

张建宗认为，香港要团结，为了下一代有美好的未来而努力，香港今日得来不易，未来须一国两制行稳致远。祝国家繁荣，香港安定。

今早庆祝会在高压气氛下进行，港铁关闭金钟和湾仔站，出席酒会须经铜锣湾站进入戒备森严的会场。

大约早上8点，两架带有旗帜的直升机从香港维多利亚港口经过。图片显示，这两面旗帜分别是香港特别行政区区旗，以及中国国旗。（邝启聪摄）

10多名社民连成员一如以往，穿黑色衫在湾仔一带示威，他们举起一个黑色棺材道具，高叫批评共产党的口号；另一批持相反意见的人士就在附近高叫批评社民连的口号，合唱国歌。

双方一度发生推撞，在场分隔两批人的警员施放胡椒喷雾，并制服一名穿着蓝色衫的中年男子，将他锁上手铐，带上警车。多名防暴警察就在连接湾仔港铁站和会展的行人天桥戒备。

另外，在会展对面的红磡，早上七时许至少7男5女被带上警车，现场还有消防车，有警员将示威者准备升空的气球破坏。（联合早报香港特派员易锐民报道）