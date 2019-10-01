【图集】台湾宜兰南方澳跨港大桥坍塌 恐六人被困

台湾苏澳区渔会今天表示，宜兰县南方澳跨港大桥上午惊传坍塌意外，相关单位已进驻现场。

据奇摩新闻报道，大桥坍塌后，一辆油罐车遭压毁起火。

台湾宜兰南方澳跨港大桥坍塌（读者提供）

1999年兴建完成的南方澳跨港大桥，为国内独一单钢拱桥，更是亚洲第一座双叉式单拱桥，桥长140公尺，桥宽15公尺跨渔港航道，观景平台可让游客欣赏渔船进出之景象，是南方澳观光渔业发展的重要里程碑。

中时电子报报道，台湾交通部长林佳龙表示，正持续在现场指挥调度，并向蔡英文、行政院长苏贞昌汇报；现阶段任务以救灾为优先，调查同步进行。交通部将主导加强全国桥梁检测，苏揆并已指示以最快速度兴建新桥。

在抢救方面，林佳龙说，目前已救出10位伤者，可能有6名受困，已调动机具、海巡、国防部、港务消防队、宜兰县政府消防局到现场，把受困者抢救出来，是目前第一要务。

对于南澳跨海大桥检测纪录，林佳龙表示，依规定，20年以上桥梁应每4年检修一次。南方澳大桥2016年由宜兰县府委托专业单位进行检测，2018年10月，航港局针对检测报告所以提的问题维修完毕，原预计2020年进行下一次检测。

对于外界关注的坍塌原因与究责问题，林佳龙指出，今天下午陆续有专业验证单位进场，交通部已经成立专家小组，检察官和运安会也着手调查。林佳龙呼吁外界先不急着妄下定论，一起来尊重权责机关的公正调查，若有任何疏失，交通部也一定会在厘清事实之后追究责任。