习近平：要坚持“一国两制”方针　保持港澳长期繁荣稳定

中共总书记习近平今早在中共建国70周年庆祝大会上说，在前进征程上要坚持“和平统一”和“一国两制”方针，保持香港和澳门长期的繁荣稳定，并推动海峡两岸关系和平发展。

习近平今早在中共建国70周年庆祝大会发表约八分钟的简短演讲。他在天安门城楼上发言时说，要坚持和平发展的道路 ，奉行互利共赢的开放战略，继续同世界各国人民一道，推动共建人类命运共同体。

（《联合早报》北京特派员林展霆报道）

中国国庆70周年大会在北京天安门广场举行。图为受阅的无人作战第一方队。（新华社）

中国国庆70周年大会在北京天安门广场举行。图为受阅部队等待接受检阅。（新华社）

中国国庆70周年大会在北京天安门广场举行。图为仪仗方队。（新华社）

中国国庆70周年大会在北京天安门广场举行。图为受阅的民兵方队。（新华社）

中国国庆70周年大会在北京天安门广场举行。图为女兵方队接受检阅。（新华社）

中国国庆70周年大会在北京天安门广场举行。图为海军方队。（新华社）

中国国庆70周年大会在北京天安门广场举行。图为民兵方队。（新华社）

中国国庆70周年大会在北京天安门广场举行。图为仪仗方队。（新华社）

中国国庆70周年大会在北京天安门广场举行。图为升国旗仪式。（新华社）

中国国庆70周年大会在北京天安门广场举行。图为国旗护卫队。（新华社）

中国国庆70周年大会在北京天安门广场举行。图为标兵就位。（新华社）