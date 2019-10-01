港警铜锣湾荃湾拘16人 检获大量制汽油弹工具

香港警方早上搜查多个目标单位，共拘捕16人。被捕人士涉嫌参与非法集会和非法管有攻击性武器，当中有人被检查出持有疑似制作汽油弹的工具。

据《星岛日报》报道，被港警拘捕的人士中包括13男三女，年龄介乎17至36岁。

港警毒品调查科总督察谭子伟介绍，警方凌晨突击搜查湾仔一目标单位，当场拘捕三男两女，年龄介乎17至25岁，当中两人报称是学生，年龄均为17岁。

港警在湾仔的这个单位中，搜出大量对讲机、数个防毒口罩、两枝伸缩警棍、约18公升燃油、大量空玻璃瓶，和怀疑用作引火的布碎，初步调查后相信，检获的物品是用作制作汽油弹。

港警昨日还在荃湾一工厦单位和铜锣湾一宾馆房间内，发现大量怀疑制作汽油弹的材料。

有组织罪案及三合会调查科总督察陈兆祥介绍，港警昨日持法庭搜令，突击上述建筑物，拘捕五男一女，年龄介乎22至40岁。

港警在行动中发现大量怀疑制作汽油弹的材料，包括多枝天拿水和大量容器，如玻璃瓶和胶樽，另有大量打火机和布料，另有示威装备，如头盔、防护装备、钢珠和急救包等。他指，以材料数量推断，估计可制作逾百个汽油弹。

上述被捕的16人全被警方扣查，警方不排除之后会更多人落网。