美国和加拿大讨论确保稀土供应计划

美国总统特朗普和加拿大总理特鲁多讨论了确保稀土和重要矿物可靠供应的必要性。眼下，这些稀土市场由中国主导。

据彭博社报道，特鲁多当地时间周一（9月30日）在新闻发布会上称，两国领导人在上次会晤时讨论了这个问题。

特鲁多在新闻发布会上说道，“对于我们来说，确保这些用于科技的重要矿物质的可靠供应，符合我们的利益，这是我们的政府正在牵头的对话”，“加拿大拥有许多现代技术必不可少的稀土矿物。”

特鲁多的发言证实了《环球邮报》(The Globe and Mail)此前的报道。该报援引其获得的一份联邦简报文件报道称，美国和加拿大两国高级官员起草的一项联合行动计划将提交给10月21日大选后组成下一届政府的政党。

联合计划中包括对关键矿产项目提供国防资金，以及对北美加工设施的战略投资。自7月以来，加拿大高级官员举行了会议，讨论两国如何确保获得铀，锂，铯和钴等矿物。

在今年早些时候中国暗示可能限制对美国的稀土出口后，稀土再次成为关注的焦点。稀土由17种重要元素组成、可应用于导弹系统、电动汽车、电脑屏幕和其他科技设备。

在2011年价格暴跌后，美国的矿业公司一直不情愿重回稀土市场，令降低该国对中国的依赖的挑战变得更复杂。