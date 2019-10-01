习近平强调实现“祖国完全统一” 台陆委会：永不可能实现

中国大陆今天庆祝建国70周年，台湾民进党政府指出，台湾“从来不是其共和国成立以来任何时刻的一部分”，并正告北京当局，“欺凌威逼”台湾接受“一国两制”主张“永不可能实现”。

中国大陆领导人习近平今早在中共建政70周年大会上发表讲话时强调，大陆会坚持和平统一，一国两制方针，除保持香港、澳门长期稳定，也誓言推动两岸关系和平发展，“继续实现祖国完全统一奋斗”。

针对习近平讲话，台湾政府的大陆委员会今午发表声明，指“中华民国”作为主权国家迄今108年，并在台湾实践民主体制，繁荣发展。

声明说：“中共当局必须认识国际现实，台湾从来不是其共和国成立以来任何时刻的一部分，‘一国两制’不是两岸关系的处理方案，更不适用台湾，台湾绝不会接受。”

陆委会重申，中共坚持一党专政70年，治理理念违反民主、自由与人权价值，造成中国大陆发展风险与挑战。陆委会指出，中共高呼团结斗争，伟大复兴与统一，“只是军事扩张的借口”，严重威脋区域和平及世界民主文明。

陆委会也呼吁对岸“反躬自省”，及早推动民主政治改革，还政于民，切勿再走回当年错误决策的历史悲剧，才能真正为人民谋幸福。

陆委会说：“正告北京当局，我政府坚定捍卫中华民国主权与台湾民主的决心绝不动摇，欺凌威逼台湾接受其主张将永不可能实现 ！”（《联合早报》台北特派员黄顺杰报道）