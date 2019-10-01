【视频】铜锣湾约万人参加游行 示威者拆国庆标语

【14:40】记者观察，虽然示威者人数众多，但在示威路线以外的街道上，普通港人生活依然照旧。

【14:28】有示威者在金钟地铁站太古广场附近的人行天桥上拆除庆祝中国国庆的标语

【14:18】据记者观察，目前铜锣湾轩尼诗道上已完全被示威游行人群占满，当地公共交通已完全阻塞。

香港民间人权阵线10月1日的集会及游行没有获得不反对通知书，不过铜锣湾还是举行了游行活动。下午1时许，游行提前开始。

据记者观察，截至下午2时许，参与游行人数有万人以上，大多都身穿黑衣，举伞。一名受访者说，虽然今天这场游行获得警方的反对通知书，但他还是要参与街头游行，因为香港人本来就有游行的权利。

在游行现场中，有几名身穿黑衣的示威者高举被”涂鸦”的中国国旗；同时，另一群示威者则手握不同国家的国旗，当中包括美国国旗英国国旗等。

一名受访者说，由于港铁关闭今早关闭多个地铁站，导致今午出席游行的人数少了一些。不过她认为，只要巴士服务没暂停，想参与游行的人还是会从香港各区前来港岛。

记者直击一群反修例示威者正撬开铜锣湾港铁站的闸门；港铁稍早时宣布，因应安全风险，决定关闭铜锣湾等11个地铁站。