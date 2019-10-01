中共建国70周年阅兵规模空前 三代领导人登楼同观礼

中国今早以规格空前盛大的阅兵式和群众游行庆祝中共建国70周年，向国内外展示日益强大的军力和横跨五代领导人的建国成就。在中国面临较艰难内外部形势之时，中共总书记、中国国家主席习近平宣称，没有任何力量能阻挡中国人民和中华民族的前进步伐。

这场作为中共建国70年庆祝活动高潮的阅兵式和群众游行，今早10时在天安门广场隆重登场。庆祝大会一开始，习近平连同前两任中共总书记——93岁的江泽民和76岁的胡锦涛，一同登上天安门城楼观看大会。江泽民和胡锦涛分别站在习近平左右侧，三人数度同时出现在电视画面中。

江泽民和胡锦涛现身，延续了过去国庆庆祝大会和阅兵式的传统。2015年举行的纪念抗战胜利70周年阅兵上，江胡两人也双双登上城楼；2009年胡锦涛担任中共总书记时的建国60周年大阅兵，江泽民也高调现身。不过，江胡两人并没有出席9月30日在人民大会堂举行的国庆招待会。

习近平随后发表约八分钟的简短讲话。他回顾说，70年前的今天，中共开国领袖毛泽东同样在天安门城楼宣告中华人民共和国的成立，中国人民从此站了起来。“这一伟大事件，彻底改变了近代以后100多年中国积贫积弱、受人欺凌的悲惨命运，中华民族走上了实现伟大复兴的壮阔道路。”

习近平说，中国70年来取得了令世界刮目相看的伟大成就，并强调在前进征程上，要坚持中国共产党领导，坚持人民主体地位，坚持中国特色社会主义道路。

今年的国庆庆祝活动在中国面临较艰难形势之时举行。在香港社会抗争已持续三个多月、两岸关系持续紧绷的背景下，习近平提及港澳台课题说，在前进征程上，要坚持“和平统一、一国两制”的方针，保持香港、澳门长期繁荣稳定，并推动海峡两岸关系和平发展，团结全体中华儿女，继续为实现祖国完全统一而奋斗。

在外部环境愈加严峻，尤其是中美战略对抗态势升级之时，习近平也宣称：“没有任何力量能够撼动我们伟大祖国的地位，没有任何力量能够阻挡中国人民和中华民族的前进步伐。”

习近平呼吁全党、全军、全国各族人民要更紧密地团结起来，不忘初心，牢记使命，继续为实现“两个一百年”目标和中华民族伟大复兴的中国梦努力奋斗。

备受中国国内外舆论关注的大阅兵随后举行，由习近平进行检阅。此前盛传将亮相的东风-41洲际导弹如期登场，这款新一代战略威慑武器射程超过1万2000公里，可覆盖美国全境，被视为中国战略核力量的战略支撑。

作为2015年军改后的首场国庆阅兵，这场阅兵承担了展示军改成果和军队武器装备现代化发展的重任。其他首度亮相的武器还包括配有超高声速推进器的东风-17常规导弹、海上发射的巨浪2潜射战略导弹、以及新改进的战略轰炸机轰-6N。

由多达10万人参与的群众游行随后举行，通过以中共五代领导人执政时代划分的方阵，展示建国70年的里程碑和愿景。毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛、习近平的方阵分别名为“建国伟业”“关键抉择”“与时俱进”“科学发展”和“伟大复兴”。

群众游行也包括多个首次亮相的方阵，例如由港澳台人士组成的“一国两制”方阵。该方阵亮相时，央视新闻旁白介绍说：“一国两制的伟大构想具有强大生命力，只要坚持全面准确理解和贯彻一国两制，严格按照宪法和基本法办事，香港和澳门必将拥有更加美好的明天！”画面也显示，曾在香港反修例示威中对示威者举枪的“光头警长”刘泽基也在天安门广场观礼，并奋力挥舞着旗帜。

历时约两小时半的庆祝大会，随着七万羽象征和平的和平鸽放飞而落幕。今晚8时，天安门广场还将举行另一场联欢活动，通过主题表演、群众联欢、烟花表演等，进一步展示70年的建国历程与精神。

（记者是《联合早报》北京特派员）