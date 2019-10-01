朝鲜向中国出口假发和画赚外汇

朝鲜正在加深对中国的经济依存。受联合国安理会的制裁决议影响，2018年朝鲜的贸易额比上年减少一半。另一方面，中国占朝鲜贸易额的比例达到95.8％，创出历史新高。走在中朝边界的城市，可以看到这样一番光景，朝鲜正在通过制裁对象之外的绘画和假发等对华出口尽可能赚取外汇。

据日经中文网报道，“劳动力要多少有多少，订单尽管发过来”，辽宁省丹东市一家贸易公司的40多岁男性经营者最近经常会听到平壤的企业高管这样说。这家朝鲜企业拥有六家工厂和数千人名员工，但由于经济恶化，劳动力出现多余。

朝鲜赖以依存的是不受制裁的轻工业产品对华出口。例如假发和假睫毛等从中国进口头发和人工毛等原材料，由朝鲜劳动者通过手工制作。

因属于细致的作业，人均每日只能制作1.5个假发。交货价格为每个14元，利润很少，但对于朝鲜来说是宝贵的外汇收入来源。韩国的大韩贸易投资振兴公社的统计显示，朝鲜假发等产品的2018年出口额比上年增加159.3％。

另一个出路是绘画。在朝鲜，美术大学的毕业生被根据绘画实力划分等级，参与作为出口产品的绘画制作。朝鲜的大型美术制作企业万寿台创作社2016年被联合国指定为制裁对象，但之后被认为仍在制作面向中国和马来西亚的风景和动物绘画。

该企业有约800名员工，人均每月制作5幅画。画家的收入为每幅平均800元，月收入在4000元左右。为了避免制裁，交易被认为经由多家公司，绘画在珲春等中国边境城市销售。

在丹东市，中国一名画廊经营者正在抓紧准备最早将于明年开业的新店。3层店铺汇聚了约290幅朝鲜的画作。丹东有约10家经销朝鲜画的大型画廊，并呈现增加倾向。

销售价格为每幅数千至数万元。画廊相关人士表示，“与中国画相比，（朝鲜画）价钱还不到10分之1，但绘画水平非常高”。中朝贸易的一名相关人士表示，朝鲜的广告牌等制作产业原本就很发达，“最近几年发现在海外也很畅销，正在展开营业攻势”。

另一方面，作为朝鲜的主力出口产品，煤炭的出口额比上年减少9成以上。民众的生活情况严峻。在辽宁省从事建筑业的中国男性谈到7月去平壤旅游的印象时表示，“市中心的马路坏了也没人修，还有很多烂尾房，街上很多人都很瘦”。