从婚恋网站崛起看中国社会变化

在中国，活用互联网的相亲活动正在不断发展。除了推出利用VR（虚拟现实）等的新服务以及利用区块链技术的个人信息保护对策之外，举行相亲聚会等活动的措施也在增加。

据日经中文网报道，一项调查显示，有80%单身人士使用婚恋网站，网上相亲活动已在中国社会扎根，在此背景下，预计市场规模到2021年增至1000亿日元。

“能遇到这么可爱的人，很幸运”，8月10日下午，一名26岁男性参加在广东深圳一家商场举行的相亲活动的将皇冠头饰放到刚刚结识的女性（24岁）头上，在祝贺两人成为情侣的活动区，微笑着拍摄了纪念照。

这一天的活动由“珍爱网”主办，与负责监管当地国有企业的政府部门合作，汇聚了在国企工作的共500名男女。活动中，在参加者胸前和手腕上贴上号码，边玩游戏边寻找交往对象。参加活动的女性（28岁）透露，“对方的工作和社会地位都很清楚，能够放心参加”。

中国调查公司易观2018年实施的网上调查显示，在18至40岁年龄段的2000名单身人士中，80%回答称在半年以内使用过婚恋网站。作为择偶方式，50%以上受访者支持婚恋网站，比例与亲友介绍相当。

婚恋网站在中国崛起是在2000年代前半期。由于即使本人工作繁忙也能轻松择偶的便利性等，婚恋网站受到欢迎，迅速增长。从网站注册人数来看，最大的“百合佳缘”超过3亿人，而珍爱网达到1.7亿人。

婚恋网站起初的主流机制是通过网络寻找交往对象，然后单独约会，后来出现了由“红娘”根据注册信息选取用户的优点并进行匹配的服务。除了使用短视频、现场直播、VR和网络游戏的多样化交流手段和采用人工智能（AI）的高效配对之外，还出现了区块链来降低信息泄漏风险的情况。

不仅是通过网络交流，婚恋网站的用户直接与“红娘”见面咨询的直营店也在增加，珍爱网在全国开设了近70家门店。在一年时间里合计举行了大小1000多次相亲活动，同时还扩充婚礼策划和新房介绍等面向婚后的服务。易观的统计显示，2018年婚恋网站的市场规模比2017年增加17％，达到50亿元，到2021年有望增至71亿元。

网上相亲活动在中国扎根的背景在于中国社会的迅速变化。随着经济快速发展，男女迈向高学历化，就职之后过着忙于工作的日子。在湖北省一家大型车企工作的男性（35岁）针对使用婚恋网站的理由解释称，“结婚是家庭的问题，并不容易。中国地域广大，人口众多，因此通过明确彼此要求结婚对象具备的条件，能够合理地选择最适合的对象”。

实际上，由于经济方面问题和价值观的多样化等原因而对结婚变得慎重、或不愿结婚的单身人士正在增加。中国国家统计局的数据显示，2018年的结婚登记数为1010万对，与顶峰的2013年相比减少25％。中国媒体报道称，中国单身人口规模达2.4亿人。

此外，还涉及到男性承担大部分结婚准备工作这一传统价值观和经济方面的问题。珍爱网的调查显示，近80%女性要求在结婚前买房，很多意见认为首付应由男性承担。在北京一家互联网企业工作的男性（28岁）表示，“虽然读了研究生，但是一个月挣8000元不知道什么时候才能买房”。

以城市地区为中心，晩婚化的趋势也很明显。江苏省的统计显示，该省2017年的平均初婚年龄提高至女性34.3岁、男性34.1岁。此外，共青团下属组织2018年发布的报告表示，近16%的单身青年认为如果找不到理想的结婚对象就继续单身。越来越多年轻人比起改变对交往对象条件的要求，更重视自己的想法。

中国政府也打算出台促进结婚的政策。作为少子化对策的一环，2016年中国全面废除独生子女政策，转为允许生育第二个孩子，但出生率没有显著提高，因此开始有意见认为，降低法定结婚年龄或许会有效果。中国人大代表等提出了将目前男性22岁、女性20岁的法定结婚年龄分别降至20岁和18岁的方案等。