网易有道赴美提交IPO招股书 丁磊持股30.1%为第一大股东

传言已经即将赴美IPO的网易有道，终于在北京时间10月1日凌晨正式披露了招股书。

招股书显示，网易有道2019年上半年营收5.49亿元，同比增长67.7%；亏损1.68亿元，2018年全年营收7.32亿元，亏损2.09亿元。

有道采用同股不同权。网易公司董事局主席兼首席执行官丁磊持有30.1%股权，有道创始人兼CEO周枫持有公司20.6%股权。

在此次发行同时，同步进行私募配售，网易最大机构股东Orbis基金，承诺向有道购买总额为1.25亿美元的A类普通股。

网易有道是继网易云音乐、网易味央之后，网易公司第三家独立融资的品牌。2018年4月，网易有道宣布完成首次战略融资。

据科技网站钛媒体报道，早期，有道词典的成功为有道奠定了大量的用户基础，建立了强大的品牌。在此基础上，有道扩展出一系列产品和服务，以满足学前、中小学、大学生及成人的终身学习需求。

在用户数据上，有道拥有庞大且活跃的用户群。

2019年上半年，有道全线产品MAU超1亿。其中网易有道词典MAU为5120万，有道翻译官MAU为251万，有道云笔记MAU为530万。

根植于数据驱动技术和全面、协同的产品，有道具有可拓展的商业模式。

在收入结构上，以在线课程为重要组成的智能学习业务营收实现快速增长，成为第一大营收来源（主力增长业务）。据招股书，2019上半年智能学习业务带来3.1亿元营收，同比增长58.1%，占总营收的57.4%。

此外，2019上半年，有道的在线广告收入达到2.3亿元，同比增长82.5%。

在线课程之外，其他学习服务、智能硬件等创新收入方式均呈现增长。

从2018年上半年（截至6月30日）至2019年上半年，在线课程收入由1.6亿元增长至2.3亿元，同比增长54.3%。从2018年上半年至2019年上半年，有道精品课平均课单价由约人民币508元增至约人民币751元，增长约47.8％。

从2018年上半年（截至6月30日），其他学习服务收入为2930万元。2019年上半年（截至6月30日），其他学习服务收入为4350万元，同比增长48.4%。主要包括有道智云等产品的销售增长，及学习工具类应用订阅包的销售增长。

在智能设备上重点投入与产出，是有道相对于其他教育公司的一大特点。

2018年上半年（截至6月30日），有道智能硬件收入1180万元。2019年上半年（截至6月30日），有道智能硬件收入4310万元，同比增长264.7%。主要是由于有道词典笔和有道翻译王等产品在用户群体中大受欢迎，促成了销量的大幅增长。

招股书解释称，学习工具类应用的庞大忠实用户群为在线课程，以及和其他具有强大盈利潜力的产品带来了有效流量。在开发互动学习应用程序的同时，尤其是在K-12领域，有道具备强大的内容开发能力。

在“双师型”大班在线课程中，一个讲师在助教和智能设备的支持下，可以同时向大量学生授课。有道精品课程招生人数从2018年上半年的930万人增加30.8%，至2019年上半年的1210万人;从2017年的1000万人增加113.8%，至2018年的2140万人。

有道精品课K-12付费用户数快速增长，2019年上半年达10.5万，同比增长81.03%。2018年上半年和2019年上半年，有道K-12课程注册用户约为360万和590万。

在2017年和2018年，有道K-12课程注册用户数分别约为300万和910万，其中，付费学生分别约为9.3万和12.6万。

2019上半年，有道精品课平均课单价上升至751元，与2018上半年同比提升47.83%。2017年有道精品课平均课单价为363元，2018年有道精品课平均课单价为559元，同比增长54.0%。平均课单价持续上升，用户付费意愿更强。

同时，有道出海业务取得了不错的成果。截至2019上半年，U-DictionaryMAU为1160万，累计下载量超过5000万次，印度Google Play应用商店中下载量排名第二。