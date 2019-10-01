港警证实下午在荃湾开实弹枪击中一名示威者

今天的大游行中香港多区爆发激烈警民冲突。其中在荃湾，下午4点10分，一名警察被数名示威者围攻，警方开枪击中一名手持棍棒企图袭警的示威者，后者后退倒地后，衣服渗血，警方之后证实该名示威者中实弹。

综合《明报》和《星岛日报》报道，香港荃湾沙咀道的警察和示威者爆发严重冲突。警方证实有警员曾在海坝街近川龙街发射实弹，一名示威者左边胸口锁骨中弹倒地，左边胸口位置有血迹，随后被带上氧气罩送院。

被港警实弹击中的示威者倒地，他扶下面罩向记者介绍其姓名。（香港城市大学学生会编辑委员会视频截图）

网传的视频显示，港警近距离向该示威者开实弹枪，开枪的瞬间可见火星溅出。（香港城市大学学生会编辑委员会视频截图）

据了解，中枪示威者姓曾，中枪后被送往玛嘉烈医院抢救，情况危殆，其友人赶赴医院了解，称伤者为中五学生，送院时清醒。

傍晚6时30分许，有消息称，该名男伤者左边肺部中弹，子弹在心脏左边三厘米位置，目前清醒。伤者肋骨有裂痕，左肺亦出现气胸。目前伤者转送伊利沙伯医院心胸外科，准备接受手术取出子弹。

据香港01此前报道，该媒体记者现场所见，下午4点10分，荃湾一名后撤的示威者倒地后，一度挣扎，大量渗血，之后气息逐渐转弱。

警员看到多个记者关注该名大量流血的示威者后，照料该名示威者，并大为紧张。

救护约在伤者倒地后五分钟到场，伤者左胸位置出血，救护叫他的时候，他有反应，但气息比中弹后明显减弱，嘴唇亦愈来愈白。伤者约在下午4点33分送上救护车，转送玛嘉烈医院。