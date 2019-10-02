【十一大游行滚动报道】示威者离去 铜锣湾街道满目疮痍

今天是中国国庆日，反修例的示威者在香港多区发起活动抗议。六区集会地点包括港岛的湾仔修顿球场，九龙的黄大仙广场、深水埗的枫树街球场，以及新界的沙田车公庙、荃湾沙咀道球场、屯门政府合署，集会在下午1时半起，并没有申请不反对通知书。而香港民间人权阵线原计划在下午2时举行的“没有国庆只有国殇”游行，由维园集合步行往遮打道，被警方发出反对通知书，而上诉亦失败。港媒获悉警方已安排逾万警力应对，数千辅警亦会协助执法。

【21：59】据记者观察，铜锣湾sogo广场外的街道上满目疮痍，虽然示威者已经离去，但街道上的垃圾仍然存在。目前现场只剩下零星示威者，大部分在场人士都是记者或者电视台人员。

【21：35】据记者观察，目前香港湾仔街道一片狼籍，地上堆满垃圾、冥纸等。此外，附近走道上的许多砖块也被示威者撬起，用作攻击警察的武器之一。

【19：01】《星岛日报》：香港警方宣布，现在港九新界多区有暴动的行为，暴徒在各区放火及大肆破坏，已经有多人受伤，紧急呼吁所有市民应该留在安全地方，切勿外出。

深水涉一处地方政府办公室被示威者损毁纵火。（法新社）

【18：59】【湾仔】《明报》：两部水炮车在湾仔戒备。大批示威者退至铜锣湾崇光百货位置，仍有超过100人，现场消息指鹅颈桥部署了十多部警车。示威者开始往天后撤离。

【18：50】【湾仔】港警开始在皇后大道清场，期间和记者发生了冲突。

【18：27】【黄大仙】香港01： 一批示威者重新占领黄大仙广场对面的龙翔道，本来正休息的防暴警察再次戒备。数分钟后，示威者再向警方防线掟汽油弹。

一名示威者正在向警察投掷杂物。（路透社）

【17：49】【屯门】《星岛日报》：在屯门市广场二期附近，示威者再与警员爆发冲突，警方发射多枚催泪弹。

一名示威者向港警投掷汽油弹。（路透社）

【17：41】香港电台：香港医管局称，至今有15人受伤送院，其中一名男子情况危殆。

【17：35】【沙田】香港电台：警方再次在沙田驱散示威者，防暴警察在大约下午5时在新城市广场和希尔顿中心的沙田正街，发射多枚催泪弹，示威者投掷燃烧弹和杂物还击。

示威者在沙田的街头奔跑，逃避催泪弹的烟雾。（路透社）

【17：30】【金钟】港警在金钟道完成了清场。

【17：16】【荃湾】综合港媒报道，港警证实曾在荃湾开实弹枪击中一名示威者。该示威者随后送院接受治疗。

【17：10】【金钟】港警出动水炮车驱散示威者。

【16：53】【金钟】示威者在政府总部大楼外的街道和港铁金钟站外纵火。

【16：38】【金钟】记者身处金钟香港政府总部大楼旁的一处大厦外，刚刚警方向示威者投射蓝色水炮和胡椒喷雾，现场情况严峻。

【16：38】【黄大仙】香港01：龙翔道的防暴警向前推进。再有示威者被射中眼部。

【16：36】【中环】示威者聚集在解放军兵营外。营内站岗士兵举盾牌戒备。

【16：25】【金钟】政府总部外，港警发射蓝色水炮驱散示威者。

【16：08】【荃湾】荃湾杨屋道近千名示威者原将路障拉后，商量后因见警力不多，向警方防线冲去，双方距离不足100米，防暴警发催泪弹驱散。多名示威者被警察制服并拘捕。

【16：12】【金钟】记者身处金钟，看到大批示威者聚集在政府总部附近，估计接下来会爆发冲突。

【16：00】【油尖旺】《明报》：油麻地弥敦道窝打老道有警员受伤，两名防暴警察举枪指向示威者。消息称警员曾开真枪。该报正向警方查询。

【15：50】【黄大仙】香港01：龙翔道示威者中催泪弹，眼部流血。另外两名示威者胸部中催泪弹，需要别人抬走。

【15：53】【中环】本报记者在中环交易广场附近所见，示威者堵塞了一条通往中环方向的路。

【15：44】【湾仔】本报记者现场所见，在湾仔庄士敦道上，有游行示威者不断向在天桥上监视游行的警察高喊：黑警，全家都死”、“黑社会”、“死黑警”等。期间也不断以各种粗口挑衅警察。

【15：33】【荃湾】防暴警在荃湾大河道举黑旗，并施放多发催泪弹。示威者被集中困在路德围附近。

港警在荃湾发射催泪弹驱散示威者。（法新社）

【15：34】【上环】本报记者在上环地铁站现场目击，部分示威者想走到中联办，不过后来见到他们走回中环方向。

【15：30】【屯门】香港警方在下午3时15分许于面簿专页“香港警察”发文，指示威者在屯门使用腐蚀性液体，导致多枚警员及记者被灼伤，港警严厉谴责有关行为。

【15：15】【港岛】《明报》：示威者在中联办涂鸦，大批防暴警筑起防线，并举黑旗警告。示威者和防暴警察约相距100米。

戒备在中联办的水炮车周围有大批港警聚集。（法新社）

【15：09】【沙田】《明报》：大批市民沙田车公庙路游行，警方其后在好运中心对开发射至少10发催泪弹。警员再举橙旗警告示威者速离，否则会开枪。

示威者在沙田举伞以抗催泪弹。（路透社）

【15：09】【湾仔】本报记者在轩尼诗道直击，有许多参与游行的示威者，在游行结束之际，都纷纷把带随的物质捐出来以备前线示威者使用。其中包括矿泉水、雨伞、防毒面具、口罩，衣服等。

湾仔地铁站的某个出口被游行示威者严重破坏。据记者直击，该出口目前堆满垃圾、铁栏等杂物，而且地上还洒满冥纸，以及不明液体。

记者也在湾仔街道上发现，有店家在游行示威活动之际，发售大量的雨伞；小型雨伞50港元（8.84新币），大型的则是80港元。但店家向记者透露，雨伞的销售量并不如他预期般好，感叹道：“富贵难在险中求啊”。

湾仔街道售卖雨伞的小摊。（李志扬摄）

【15：06】【荃湾】《明报》：荃湾青山公路浸信会对面有30至40名防暴警察筑防线；示威者在距离警方约60米处，燃烧路障。港警随后施放数枚催泪弹。

【14：44】【屯门】《星岛日报》：大批暴力示威者于屯门大会堂外破坏公物，投掷杂物及设置路障，还袭击现场警务人员。警方警告将会使用相应武力驱散示威者。

【14：28】【湾仔】本报记者现场所见，香港湾仔道可见大批示威者正在步入中环和金钟的方向。不过记者所在的湾仔道秩序良好，水果摊照常营业。

湾仔道商家选择照常营业，有受访商家表示，他们不担心受示威活动影响，因为他们相信香港仍然是一个安全的地方。

【14：38】【港岛】《明报》：游行结束部分人续往上环方向走。

【14：26】【深水埗】香港01：示威者在长沙湾道及钦州街交界设路障，深水埗警署警员警告此乃非法集结，将在短时间内作出驱散。枫树街、长沙湾道、黄竹街都有路障。

警方在黄大仙区筑起防线和示威者对峙。（路透社）

【14：13】【黄大仙】《明报》：黄大仙中心外示威者筑路障与警方对峙。防暴警察施放数枚催泪弹。

黄大仙区的示威者举着雨伞作掩护以防催泪大。（路透社）

【13：55】【铜锣湾】本报记者现场目测，参与游行人士以及近万。

【13：15】【铜锣湾】游行提前在下午1时许开始。