加拿大边境事务局“误将”孟晚舟电子设备密码交与警方 或侵犯宪法权利

华为首席财政官孟晚舟当地时间周二（10月1日）再度在温哥华的不列颠哥伦比亚高等法院出庭。她的辩护团队指加拿大边境事务局（ Canada Border Services Agency）职员将孟晚舟手机与电脑的密码交给加拿大皇家骑警，称这一行为意味着前者在替后者和美国联邦调查局进行“秘密刑事调查”。

综合《南华早报》《温哥华太阳报》报道，孟晚舟的辩护团队指加拿大政府并没有遵循“立即逮捕”孟晚舟的法庭指令，而是先对她进行搜查，取得她的电子设备密码，好让美方可以搜集对孟不利的证据。

孟晚舟的团队也援引一份加拿大边境事务局职员发出的电邮，称孟晚舟电子设备的密码被交给加拿大皇家骑警，意味着孟晚舟的权力遭到侵犯。

代表美国政府出庭的加拿大政府律师马朱布（Diba Majzub）解释，加拿大边境事务局在处理此事上有“失误”，并在发现错误后采取必要措施，要求加拿大皇家骑警交还密码。但加拿大皇家骑警当时表示密码已经输入相关案件的法庭文件，因此无法交还。而马朱布指加拿大皇家骑警的回应也是正确的。

马朱布强调，整件事情是“程序上的失误，并非一个阴谋”。

但主审法官霍姆斯（Heather Holmes）质疑，马朱布的解释是否只是事件发生后的弥补措施。

早前报道指出，孟晚舟去年12月1日抵达温哥华后，被加拿大边境事务局官员扣留，她交出自己的电子设备密码的7分钟后被捕。

此外，身穿红色长裙出庭的孟晚舟昨天也在离家时，向驻守在家门口外的中文媒体表达对中国70周年国庆的祝贺。

孟晚舟的引渡案预料将在明年1月20日开庭。她目前以1000万加元保释，但不能离开温哥华。