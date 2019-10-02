港警：昨四地点射六发实弹 决定合法合理

香港警务处处长卢伟聪昨天（1日）深夜会见媒体，介绍当日港九新界出现持续暴动行为。他说，警方全日合共四个地点发射六发实弹，分布于旺角两发向天开枪，荃湾大河道发射一发，以及沙咀道、沙田坳道，但弹药数字有待进一步调查。

据《星岛日报》报道，卢伟聪指，暴徒用长棍、尖头硬物和汽油弹袭击警员，有警员头破血流，警员曾经警告无效，迫于无奈决定开枪使用实弹，合法合理。其中一名警员在荃湾大河道被推跌，被大批暴徒上前利用尖头硬物插向警员，又使用砖头、石头袭击营救的警员，在场警员生命受到严重威胁决定开枪，该18岁暴徒左边肩膀位置受伤，送院时清醒。他指，有暴徒更加不顾自己人安全，向受伤倒地暴徒及警员投掷汽油弹。事后警员随即止血及封锁现场，以防止伤者及施救人员受到进一步袭击。

卢伟聪又反驳称，开枪的距离不是由警员去控制，是暴徒主动近距离去袭击警员，警员在电光火石间决定开枪。对于中枪位置接近心脏，警方描述是左边肩膀，卢伟聪指如果日后医院管理局检查，如果伤势影响其他地方，医院方面可以提供更多资料，警方没有扭曲事实，警方只是提供当下已知的讯息。

卢伟聪呼吁，示威者如果有崇高理念，请大家冷静给社会平静，是否永无止境用暴力达到诉求。卢伟聪强调，警方会继续尽心尽力维护法纪维护秩序，但需要大家共同努力，令香港回复平静。