新华社评论：香港黑色恐怖已近疯狂

新华社今早（2日）发表题为《严正执法剜除暴力恶瘤》的评论，形容在香港持续三个多月的“黑色恐怖”已近疯狂，如果继续容忍暴力，香港必然沉沦。止暴制乱，必须彰显法治的力量，剜除毒瘤，将所有暴徒尽快绳之以法。

综合新华社、《信报》《自由时报》等媒体报道，评论指，面对纷争，特区政府已释出最大善意，并正努力通过多种方式解决当下争端，首场“社区对话”也取得了积极成效，批评暴徒及其背后的势力丝毫没有收敛，反而在国庆节变本加厉，以“玉石俱焚”的心态挑战一切公序良俗，毫无理智可言，严重影响市民的人身安全和正常生活，又指香港正被他们拖入巨大且可怕的泥淖中，付出极为沉重的代价。

文章指，“黑衣人”是香港最大的恐怖主义威胁，而其背后的操纵和指使者们更应该被严正谴责。他们不断洗脑年轻人，煽动他们走上街头，目的就是以牺牲他人的方式破坏社会秩序，以达到自己“反中乱港”、夺取香港管治权的政治目的，希望所有理性的香港市民能够真正明白，年轻人不要被其所利用。

评论提及警察荃湾开枪事件，指现场警员生命受到严重威胁，为拯救自己和同事的生命，被迫向袭警者开了一枪，警察行为完全合法、合理和正当。