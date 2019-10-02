前美国在台协会主席：港示威者应见好就收

香港警方昨天（1日）使用实弹击中一名反修例示威者，情势再度升高。前美国在台协会主席卜睿哲昨天表示，香港示威者应见好就收，否则恐白白牺牲也得不到胜利。

据《自由时报》报道，华府智库“布鲁金斯研究所”（Brookings Institution）选在中国欢庆建国70周年当天举办座谈会探讨中国在全球渐趋重要的角色，现任研究所资深研究员卜睿哲（Richard Bush）被发现也坐在台下聆听。

被问及香港最新情势，卜睿哲活动结束后受访表示，他过去已批评过反修例运动中较激进示威者。他指出，这群人缺乏策略，对于他们所对抗的中国政府内势力，也意识不足。

卜睿哲说：“他们不了解的是，有时候最好的做法就是宣布胜利，然后回家去。我认为他们早就该这么做了。”

关于有说法指出，香港需要革命运动，且需要有人牺牲才能获得胜利，卜睿哲直指，示威群众恐怕只会白白牺牲却得不到胜利。

香港反修例运动延烧近3个月后，香港行政长官林郑月娥终于在9月4日回应运动其中一项诉求，宣布将撤回修订逃犯条例草案。不过，反修例示威群众坚持五大诉求缺一不可，并宣告抗争会持续下去。

卜睿哲随即在9月12日撰文呼吁，既然林郑月娥已做出退让，香港激进示威者应考量香港社会整体利益，展现调解意愿。

谈及美国众、参议院外委会上周相继通过的“香港人权与民主法案”，卜睿哲今日受访时指出，法案还处于早期阶段，内容还有可能变动，但不论最终版本是什么，也要看法案究竟能改变美国政策多少。

卜睿哲强调，他希望反修例激进示威者，不会将法案的通过解读成“美国对他们非常强烈支持的表现”。他表示：“若他们这样（解读），可能会准备冒他们不该冒的险。”