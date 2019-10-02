中国驻美大使：“脱钩”不符合任何一国的利益

中国驻美大使崔天凯日前在华盛顿谈及中美经贸关系时说，“脱钩”不符合任何一个国家的利益。这样做不可理喻，也不利于全球经济发展。

据中新社报道，崔天凯9月30日接受美国全国公共广播电台（NPR）采访。在回答关于美方有人鼓吹中美“脱钩”的提问时，他作上述表示。

崔天凯说，改革开放40年来，中国从美国、欧洲以及国际组织那里学了很多规则，努力遵守并基于这些规则与其他国家开展合作和竞争。

他指出，如今这些规则的制定者想要改变玩法，对此中方没有异议，因为规则也应与时俱进。但应该让所有国家参与进来，就如何制定新规则进行探讨，这样才能平衡照顾各国利益。新规则不能仅由一两个国家说了算，既然是国际规则，就应由世界各国共同制定。

崔天凯表示，保护知识产权是中美企业的共同诉求，也应是两国的合作领域之一。中国在知识产权保护方面已制定了一整套法律法规，并正努力更有效地执行落实。当然，任何事情都永远还有改进的余地。更重要的是，中国企业本身对知识产权保护的要求也越来越高。我们正努力发展创新型经济，为此必须更好地保护知识产权，这也是中国自身想做的事，不仅仅是为了取悦美方。

谈及美方对中国企业在美投资设限问题，崔天凯认为，尽管美国对中国投资的限制越来越多让很多人感到担忧，但仍有很多中国企业希望来美投资兴业。中方一直要求美方解除对中国投资的限制，因为只有这样才符合中美两国的共同利益。中国企业投资美国能为美国创造就业，何乐而不为？

崔天凯还表示，中美两国政府都有责任有效和建设性地管控好中美这一重要的双边关系，这也符合两国人民的长远利益。因此，两国政府必须共同努力解决问题、扩大合作、推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

崔天凯强调，中国无意挑战或试图取代任何其他国家，中国对全球主导地位或霸权也没有兴趣。中美双方仍缺乏互信，两国都需努力加强对彼此的了解，更好地增进双方相互信任、促进相互包容。