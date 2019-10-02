宜兰南方澳断桥 专家：台湾桥梁维护经费明显不足

台湾中央大学土木系教授王仲宇指出，台湾桥梁维护经费明显不足，有时候看到问题必须要排序解决，等到有经费了才能修护解决问题，除非是特别的情况才会用特别的预算经费处理。

据联合新闻网报道，王仲宇也是中大桥梁工程研究中心前主任，他表示要了解桥梁塌、断就去看桥梁设计的方式，如果一个缆索断，力量可能就要重新分配，桥面承受的力量也突然传下去，桥面板和底下的钢梁如果是连在一起的话，一旦桥塌或断，可能就像火烧连环船式栓一起往下掉。

如果没连在一起，很可能就是桥面板在断的地方掉下去，形成局部的破坏，所以要看原来的设计图了解桥是怎么连结的，从中找出产生破坏的原因。

南方澳双跨海大桥为双叉式单拱桥已经使用21年，王仲宇说，通常海边的桥梁腐蚀问题严重，所以对任何海边桥梁的维护保养，尤其是腐蚀的防制非常重要，过去编列的维修费用是否足够值得注意也可以检讨。

至于南方澳跨海大桥过去是否一直有承受过重车辆的问题，王仲宇说，如果有重车要过桥，必须做承载力的评估和分析，台湾有些电厂要运送很重的发电机，沿途​​经过的桥梁都要做承载力评估和分析，甚至一定要做桥梁补强，管理单位无论有没有足够人力，都要注意重力运输一定要做重力评估。

王仲宇说，通常县市政府发包给专业单位做桥梁检测评估时，都会有审查机制，包括评估受委托单位的技术能力，严格说，评估报告完成以后，应该还有一个审查，程序仔细看检测报告的合理性和正确性，检测单位或公司有义务提出维护和维修的说明，审查委员或县市政府要看检测报告书并讨论，确认检测报告是否正确或有没有其他问题。

王仲宇建议，桥梁断了以后外界有许多猜想像锈蚀，后续鉴定工作必须厘清破坏的几制为何，还有与设计的关联性，再从事故发生原因，将来再回馈到桥梁检测的体制，包括提升桥梁检测技术，像现在和过去有些检查都是用望远镜看，看不到锈蚀状况，因此必须发展出好的技术，另外检测桥梁的回馈机制要注意如何不让桥梁继续损伤，像严格要求重物输送必须做承载评估分析，还有落实检测后的桥梁维修。