港前监警会委员：警方开枪“合理合法”

香港网民昨日（10月1日）趁十一国庆发起“六区开花”示威，结果演变成多区激烈警民冲突，一名中五学生于荃湾被一名警署警长近距离开枪，射中左胸受伤。前监警会委员郑承隆今早（2日）出席港台节目时表示，该警员开枪是“合理合法”，警员当时身处位置上方有檐篷，不清楚是否有石屎（混凝土），若向天鸣枪，子弹或会反弹下来。他又认为，政治事件应用政治方法解决，希望政府不要将事件放在一边，建议应作实质回应或深度对谈。

据《明报》报道，郑承隆表示，涉事警员是因自己及同袍生命受威胁而开枪，又指出该警员当时身处位置上方有檐蓬，不清楚是否有石屎，若向天鸣枪，子弹或会反弹下来。对于有指该警员可选择使用其身上的长枪而非开实枪，他认为该警员与示威者在近距离情况下，是难以将手枪放回枪袋，再拿出其他制造距离的武器。

警务处长卢伟聪昨深夜回应荃湾开枪事件，称开枪是“合理合法”。郑承隆表示认同说法，指该警员在此情况下选择不多，不能选择向手脚开枪，亦认为该警员很清晰知道自己在做何事。

昨日警方除在荃湾向中五生开枪，亦于油麻地及黄大仙向天鸣枪示警。郑承隆认为，香港环境密集，向天鸣枪示警非好事，但若可令示威人群散开，会比射向人群或特定的人较好。

他指出，政治事件应用政治方法解决。他认为，150人的社区对话用处不大，抗争者是希望获得政府诚恳回覆。他希望政府不要将事件放在一边，若想让事件淡化是不可能的，建议应作实质回应或深度对谈。

他又表示，调查警员对错及投诉不可以另开调查委员会，应交由监警会处理，不应影响现行机制，其他涉政府部署及回应方式等政治事件则可交由另一个委员会调查，这样会较公道。