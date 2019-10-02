台党产会主委林峰正承诺退出时代力量

立法院内政委员会今日审理党产会2020年度预算，国民党立委要求具有时代力量党籍身分的党产会主委林峰正，基于独立机关及社会观感应该退党；对此，林峰正回应，“我退出那个政党没有问题”。

据《自由时报》报道，台湾行政院党产会2020年度预算编列5226万元（新台币，下同，约233万新元），较去年度预算减少44万元。包含一般行政预算3817万元、党产处理业务1209万元、一般建筑及设备159万元、第一预备金40万元。

针对国民党立委认为基于行政中立，林峰正应该退出时代力量。林峰正提及，他担任主委以来从未参加政党活动，也没有去缴过党费，党产条例是规定不能参加政党活动，并非不能加入政党，与“法官法”严格规定法官不能加入政党还是有程度差别。

立委林为洲质疑，虽然法规没规定不能加入政党，但基于党产会是独立机关，以及社会观感还是应该主动退出政党较好。民进党立委刘世芳则认为，主委还是用白纸黑字写下来主动退党比较好；林峰正强调，“我退出那个政党没有问题”。

国民党立委认为党产会委员沈伯洋在外参加政党活动，党产会应对其展开调查，并在一个月内提供报告。林峰正承诺，会在一个月内处理，会先请沉委员来说明。今日经委员会讨论后，决定先冻结20分之1的一般事务费用，也针对国外考察旅费先冻结10万元。

另外，对于党产会编列一笔159万元费用欲购置一台电动车，国民党立委林丽蝉今日则质疑，为何党产会要花钱买新车。林峰正说明，因为党产会所使用的汽车是行政院出借的，政院准备将汽车收回自用，所以指示党产会自编预算买车。