台移民署长：陆生陆客毁连侬墙 不得再入境台湾

香港反修例运动延烧，台湾各大校园内声援香港反修例的连侬墙也遍地开花，不过自9月13日陆续发生台湾义守大学连侬墙被撕后，后续包括东吴大学、文化大学、世新大学及中山大学的连侬墙，都遭来台的中国大陆学生或是游客破坏或是毁损，内政部移民署长邱丰光今天（2日）上午强调，凡是违规、违法的中国大陆学生、民众，就不会让他再进入台湾

据《苹果日报》报道，立法院外交国防委员会今邀邀请国安局长邱国正进行业务报告，并邀请相关情报单位首长备询，绿委王定宇针对目前有许多大陆在台学生，并没有遵守台湾的法律，甚至连到台湾旅游的大陆游客，也到校园内破坏连侬墙。王定宇指出，由于部分大陆人、大陆学生殴打其他学生，甚至在连侬墙贴上五星旗还骂香港人，甚至在餐厅内泼茶，这样的人离境后，要不要让他进来。

王定宇进一步强调，此举不只是保护台湾、香港学生，也保护真正来台湾读书的大陆学生。而有破坏连侬墙并违规违法的学生，例如义守大学和文化大学的案例，违规出境后如果要回来，“我们不让他们回来。”邱丰光点头表示同意。

王定宇并询问邱丰光，未来还会让他们再进入台湾吗？邱丰光第一时间表示，只要违规、违法就不会让他进来。而邱丰光进一步强调，这些人申请来台都要经过联审会审查，相信联审会不会让他进来。