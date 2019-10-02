声援中枪中五生 港多名中学生今罢课

香港荃湾公立何传耀纪念中学一名中五生昨天（1日）中枪受伤，其他中学的学生今日（2日）发起罢课、举标语、叫口号等声援行动。英华书院反修例运动关注组称，紧急呼吁学生罢课，获近200名学生响应，是人数最多的一次，他们在篮球场地下写标语及叫口号。关注组称，警察以自卫之名近距离向学生左胸开枪，却辩称是射膊头，令人愤怒。

据《明报》报道，屯门天主教中学有学生上学前在门口举起“与中枪学生同行”标语。屯门天主教中学同学反修例关注组称，之后有70多名学生在校内罢课，他们在校方安排的特别室自修、看时事节目及与学生分享交流。对于有指“有人煽动学生走上街头”的说法，关注组成员称，煽动者正正就是香港政府，“学生走上街头的原因只有简单的六个字，民主、自由、未来，若今次我地唔企出来，香港会继续活在腐败的制度下，下一代将必遭殃。”

圣保罗书院有学生在小息手捂胸口默哀、唱《愿荣光归香港》、叫口号等。圣保罗书院反修例关注组召集人刘同学称，目测全校有大约400人参与。刘同学称，友校中五学生被警察枪击，令学生愤怒，“大家都是追随自由民主的同路人，更是年纪相近，难免心情沉重、愤怒。”他称，学生在学身分，无阻要向警方表达对其滥暴的不满，“要为共同的未来而奋斗、呐喊。”

九龙华仁书院亦有学生趁小息聚集叫口号。九华反修例关注组成员批评，警方将滥用武器行为合理化，又质疑为何要瞄准学生左胸发射。他们呼吁同学在小息叫口号，将右手放左边胸前，为受伤同学打气，获200人响应。