梅兰芳访日百年纪念公演在东京举行

由中国上海戏曲艺术中心主办的“梅兰芳访日100周年纪念公演”活动，昨天（2日）在东京国立剧场上演，以多出京剧、昆曲经典剧目，为日中两国观众奉献了一场精彩绝伦的中国传统艺术盛宴。

据新华社报道，“梅兰芳访日100周年纪念公演”2日和3日将在东京国立剧场进行三场演出，由上海京剧院梅派传人、优秀青年演员田慧及上海昆剧团国家一级演员黎安和余彬分别担纲主演当年梅兰芳访日时曾出演的经典传统剧目，其中包括京剧《霸王别姬》《贵妃醉酒》《天女散花》和昆曲《琴挑》《秋江》《游园惊梦》等剧目，以传承梅兰芳先生的艺术精神，展现当代京昆艺术风貌。

作为“梅兰芳访日100周年纪念公演”系列活动之一，上海戏曲艺术中心与早稻田大学演剧博物馆2日下午还共同举办了“梅兰芳访日100周年论坛”，邀请两国多位艺术家、专家学者进行深入交流，共同探讨梅派艺术与中国戏曲的传承发展。

上海昆剧团团长谷好好在接受新华社记者采访时表示，此次公演带来的都是原汁原味中国老一辈艺术家传承下来的经典剧目，可以看出中国传统文化代代相承生生不息，也是中国政府对传统文化保护的成果展示。

1919年梅兰芳海外公演首站即选在日本，此后他又先后于1924年和1956年两度在日本公演，向日本观众展示了中国京剧的魅力。