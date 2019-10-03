港警修武力指引 警棍由中级武器改列低杀伤武器

有香港媒体接获香港警察的《程序手册》新修订版本，对六级武力使用层次进行了修改。原被归纳为“中级武器”的警棍，在新修订后与橡胶弹、布袋弹、海绵弹及水炮车，一同被分类为“低杀伤力武器”。新版本对于一些名词的定义也作出了修订。

据香港01报道，据以往指引，面对“暴力攻击”时，港警可使用“中级武器”，所对应的即是警棍。在新修订中，人员可使用“催泪剂装置”或“低杀伤力武器”，后者涵盖伸缩警棍、纤维棍、橡胶弹、雷明登散弹枪发出的橡胶弹或布袋弹、俗称“水炮车”的人群管理特别用途车喷水、及称为“海绵弹”即由40毫米发射器发出的反应弹。

文件内所载的“使用警棍初步报告”格式无变更，但凡有人被警棍击中，不论故意或意外都须呈交。

至于最高武力层次，即遇到“致命武力攻击”的定义，新修订为“以殴打行动引致或相当可能引致他人死亡或身体严重受伤”，便可以使用枪械。

使用枪械属最高层次的武力级别，据该份指引，就拔出或举起枪械，分区指挥官如认为恰当只需听取口头汇报亦无需录取口供。就警察开枪事件，须在事发48小时内向行动处处长呈交初步报告，列明时地、所属单位、使用的枪械编号等，就案情项目，包括初步提供独立证人资料等。另要呈交杂项调查报告，调查首要目的要确定人员使用枪械时是否符合警队指令，详细审核后由副处长（行动）亲自审阅。

警队《程序手册》在“武力使用层次”方面，按六种不同对抗程序，即“心理威吓”、“言语上对抗”、“消极对抗”、“顽强对抗”、“暴力攻击”及“致命武力攻击”，分列出建议警务人员可使用的相应武力，如口头指令、徒手控制、使用武器。

在新修订中，“顽强对抗”的定义不变，都是指“实质行动抗拒人员控制，其行为可能引致他自己或其他人受伤”，警方便可以作强硬拘押控制，即人手方法，包括膝撞、踢、直臂压倒等，不过有一项新增列明的手法“手腕铁锁压倒”。在该对抗程度，新修订列明也可使用“催泪剂装置”，包括胡椒泡剂或喷剂、催泪弹、催泪水剂、热能雾化器释放的催泪烟雾及胡椒弹。

“暴力攻击”的定义也有调整，由“殴打行动但无意图引致他人身体严重受伤”，修订为“肢体殴打引致或相当可能引致他人身体受伤”。

据该文件，警队武力使用、枪械及重大事故政策委员会每半年举行一次会议，检讨武力使用通令及政策。