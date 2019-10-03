港媒：港府研推“宵禁令”减少人群聚集

有港媒获悉，有香港政府官员认为，宵禁令毋须宣布香港进入紧急状态，是较有用的“止暴制乱”的方法，可以给予冷静期，减少人群聚集。

据《星岛日报》报道，该媒体获悉，港府正研究各种更有效的方案“止暴制乱”。有政府官员认为，在各种法律工具中，宵禁令毋须动用《紧急法》，是较为可行的方法。10月1日港铁多条路线停驶，某程度也起到类似作用。

香港行政会议成员、资深大律师汤家骅则指出，实施宵禁令比《紧急法》影响更大，因为所有市民均须留在户内。他认为《紧急法》较有针对性，但对是否动用有所保留，不少国际投资者担心一旦实施《紧急法》，会损害香港营商环境及国际形象。

汤家骅表示，明白各方对开枪一事有情绪，认为政府应从法律层面想方法，否则担心示威者中枪事件可能会再度发生。

警察队员佐级协会主席林志伟昨日发表声明，提出根据《公安条例》，特首可发出宵禁令或宣布任何地区为禁区，亦可根据《紧急法》采取多项针对性措施，“这些命令或针对性措施很大程度上可以加强警队止暴制乱的效度和力度。”

根据《公安条例》第三十一条，特首可借宵禁令指示每位人士在指明地区及时间留在户内，在令内所指明的一段期间持续有效，直至特首提早撤销宵禁令时为止。任何人违反宵禁令规定即属犯罪，一经定罪可监禁两年；警察或其他纪律部队等人士在当值或在往返值班途中，毋须受宵禁令规限。