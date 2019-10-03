安徽省供销社原党组书记钱斌被“双开”

中国安徽省供销社原党组书记、原理事会主任钱斌被处以开除中共党籍、开除公职的处分。

据中共中央纪委中国国家监委网站3日发布的消息， 经中共安徽省委日前批准，对钱斌严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

经查，钱斌违反政治纪律，对抗组织审查；违反中央八项规定精神和廉洁纪律，收受可能影响公正执行公务的礼品、礼金，借公务考察之机公款旅游；违反组织纪律，隐瞒不报个人有关事项，在组织函询时不如实说明问题，利用职权为多人录用、职务晋升谋取利益；违反生活纪律；利用职务上的便利，为他人谋取利益，多次非法收受他人财物，数额特别巨大，涉嫌受贿犯罪；徇私舞弊滥用职权，情节特别严重，涉嫌滥用职权犯罪。

钱斌身为党员领导干部，丧失理想信念，背离初心使命，对党组织不忠诚不老实，私欲膨胀，擅权妄为，严重违反多项党的纪律，构成职务违法，并涉嫌受贿犯罪和滥用职权犯罪，数额特别巨大，且在党的十八大后不收敛、不收手，严重损害供销系统政治生态，性质严重、情节恶劣。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经安徽省纪委常委会会议研究并报省委批准，决定给予钱斌开除党籍、开除公职处分；将其涉嫌受贿、滥用职权犯罪问题及涉案财物移送司法机关依法处理；收缴其违纪违法所得。

钱斌的简历显示，他在2014年8月至2017年11月，担任安徽省供销社（省供销商业总公司）理事会主任（总经理）、党组书记，2017年11月至今，担任安徽省政府参事。