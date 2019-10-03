梁振英：外国前首长都会就重大问题发声

中国全国政协副主席、香港前行政长官梁振英在面簿回应香港媒体指责时称，外国民主国家的前首长就重大问题发声非常正常。他写道，如果“我们不碰这核心问题，香港大乱不止。”

据梁振英10月3日面簿的发文，他写道，“社会矛盾越多，我们越需要对话和讲道理，不因人废言，不用双重标准，不‘对人不对事’。”

他提到香港01的文章称，该媒体认为他是前特首，“绝对不应该再添柴添火”。

梁振英回应，外国民主国家的前首长，就国内外重大问题发声，正常不过。

他举例：英国的前首相贝理雅、马卓安等经常就脱欧问题发表意见，前港英总督彭定康、前政务司司长陈方安生、前特首董建华也在此列，但未见香港01反对。

他认为香港01之所以只反对他，原因在于他公开在仇警问题上指出，香港教育局、办学团体和校长在“既定机制”内找空子、不作为、不行动。抑或是因为他直呼袭警学生为暴徒。

梁振英认为，香港今天的乱象，就是有权有责的大学中学校长和其他教育管理者“避事”的恶果。他写道，“我们不碰这核心问题，香港大乱不止。”

香港01在10月2日以《梁振英先生，请还社会宁静》为题，撰文批评梁振英。文章写道，香港正陷严重撕裂，是不争之事。社会各界此时应该做的是浇水降温。奈何梁振英不改其作风，不停在社交媒体挑起矛盾，中五学生中枪翌日，他便最少七度发文对何传耀中学指手划脚。此举不但影响学校自主，还有不尊重其专业之嫌，只会令社会更加纷扰不休。