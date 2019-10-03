中煤协原会长：中国煤炭产能过剩已成为常态

中国煤炭工业协会原会长王显政认为，煤炭产能过剩已经成为常态。中国煤炭结构性不足与总量长期过剩的格局已经形成。从中国全国煤炭需求形势分析，煤炭消费总量增长空间越来越小。

据《新京报》10月3日报道，该报记者在中国煤炭工业协会获得了上述消息。

王显政介绍，中国“以煤为主、多元发展”的能源方针不会改变；煤炭在中国一次能源结构中的主体地位不会改变；煤炭产能过剩已经成为常态，全国煤炭结构性不足与总量长期过剩的格局已经形成。

王显政称，从全国煤炭需求形势分析，煤炭消费总量增长空间越来越小。多家权威机构预测，中国煤炭消费峰值在42亿吨至43亿吨。目前，中国煤炭消费总量在40亿吨左右。

他介绍，截至2018年12月底，生产煤矿产能35.3亿吨每年；在建煤矿产能10.3亿吨每年，考虑有的煤矿批小建大等情况，中国煤炭总产能在48亿吨左右。产能过剩态势明显。

中煤协刊发的一篇《王显政谈煤炭工业发展70年！》文章介绍，新中国成立70年来，中国煤炭年产量由1949年的3432万吨，增加到1978年的6.8亿吨，再到2013年的最高点39.7亿吨，煤炭在一次能源生产和消费结构中长期占比75%、70%，支撑了中国GDP由1978年的3645亿元（人民币，下同，704.47亿新币）增加到2018年的90万亿元，年均增速达9%以上。