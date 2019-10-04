【图集】港民昨晚12区集会 港警太古两度发催泪弹

继10月1日香港多区发生严重冲突后，港民再度发起昨晚（10月3日）在12个地区集会，集会地点包括荃湾沙咀道游乐场、港岛的太古城中心、沙田新城市广场、屯门市广场、大埔超级城、上水广场等众多商场和广场。在太古的警民冲突中，港警两度发射催泪弹驱散示威者。

综合《星岛日报》和香港01报道，香港防暴警察昨晚8时许便在太古港铁站内戒备，之后愈来愈多市民聚集指骂警察，防暴警一度撤离及散去，但有市民追上前进行指骂。

一名示威者追打警车。（路透社）

示威者在太古和一名持盾的防暴警察对峙。（路透社）

之后有示威者在太古站外的英皇道堵路，防暴警再次到场，并两度施放催泪弹，港铁约在11点30分许宣布太古站关闭。示威者之后陆续散去，防暴警撤离后，有市民协助清理路障。

几名警察试图控制一位示威者。（路透社）

几名示威者正在帮助一名受催泪弹影响的路人。（路透社）

在沙咀道球场及足球场内，有数十名黑衣示威者晚上8时许聚集，气氛大致平静。约一个小时30分后，聚集人士陆续离开球场。

在将军澳PopCorn商场，一批人晚上9时许聚集，他们一度在starbucks墙上及店铺店徽上涂鸦，以喷漆写上黑店等字句，并推倒店内的桌椅。同为美心旗下的美中·鸭子、东海堂亦被人破坏。另外，在将军澳广场的starbucks亦被人破坏。

在大埔墟站，一批身穿黑衣的人士晚上9时许聚集，并破坏入闸机。大批防暴警察其后赶到现场，驱赶聚集人士。

另有一批示威者晚上在元朗Yoho商场聚集，晚上10时44分与港警对峙，防暴警察一度在站内举起蓝旗。

