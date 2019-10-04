调查显示七成受访者对港未来经济悲观

反修例示威冲突不断升级，加上中美贸战等不稳定外围因素，令香港经济受挫。香港研究协会发布一项市民个人经济状况调查，显示七成市民对未来半年经济感悲观，在房屋、医疗保健及饮食等开支都显著收缩。

据《星岛日报》3日的报道，为了解香港市民的个人经济状况以及对香港经济环境的看法，香港研究协会于8月16日至9月17日，随机抽样电话访问了1010名18岁或以上的市民。

结果显示，逾七成受访者对未来香港经济感到悲观，比上一次调查增加18%。

该协会发言人吴伟文指出，由于市民看淡未来经济，可见他们于五项主要开支同告收缩，当中以房屋、医疗保健及饮食最为明显，分别有23%、20%及18%的跌幅。

此外，认为楼价未来半年会下跌的受访者有59%，而认为会保持稳定的只占15%，11%人认为会上升。

吴伟文分析，虽然大部分未置业的市民均希望楼价下降，不过以香港目前情况，推算楼价最多仅跌一成。相反，面对楼价下降，物业、基金及股巿的投资会减少，并连带影响高消费品的行业，包括珠宝等贵价品从业员的收入将会缩减。

香港研究协会认为，香港经济正面临重大挑战，呼吁政府积极推出适切措施支援不同行业共渡时艰，并密切监察经济形势，及早预备和适时推出政策应对有机会出现的下行风险。