梁振英：举报校园政治宣传或欺凌 赏金10万港元

中国全国政协副主席、香港前行政长官梁振英再度在面簿发文，称被香港警察实弹击中的中五学生曾志健是“暴徒”，其所在学校应该革除曾志健学籍。为了防止校园政治宣传和校园欺凌行为，他还列出悬红，对提供相关消息者悬赏10万港元（1.76万新币）。

据梁振英3日下午和晚间在面簿发表的两则文章，他在其中一则中写道，“曾志健是暴徒，案发至今没有人敢否认这个简单事实。”梁振英认为，袭警被枪击的案情与曾志健的学生身份无关，更与其学校无关，学校唯一的责任是保护校誉，保护校内其他学生不受“污染”，避免成为全世界教育界的反面教材，因此唯一要做的是革除曾志健学籍。

他提到，他10月2日下午3点将写给何传耀纪念中学谢润明校长的信放上面簿后，在27小时收到近一万个“赞”,和1800个“分享”。他希望相关教育局和校长参考这些反应。

何传耀纪念中学是曾志健所在的学校。

在另一则面簿文章中，梁振英提到，9月29日被捕及被控暴动罪的96名人士当中，近半是学生，14人为18岁或以下。为防止更多学生进一步在校内被激进化，梁振英创办的“803基金”公布最新悬红计划。

对于教材、或老师等相关人士对学生作政治宣传的消息或资料，“803基金”将对提供消息者给与赏金10万港元。

对于举报因学生的政治立场或家庭背景而被针对或被欺凌的消息，提供赏金10万港元。

梁振英称有关资料将转交香港教育局或执法机关跟进。