胡锡进支持《禁蒙面法》：西方不要龌龊双标

中国大陆媒体《环球时报》总编辑胡锡进10月4日在微博发文支持香港政府制定《禁蒙面法》。

据胡锡进4日凌晨的微博文章，他写道，作为大陆媒体人，他和他的同事非常支持制定《禁蒙面法》，认为这在当前有重大意义，在未来也有利于维护香港法治。

他指出，一些西方国家已经有禁止示威者蒙面的法律实践，最典型的是加拿大。加拿大2013年通过立法禁止示威者蒙面，违反者最高可以处10年监禁。

胡锡进还举例，美国纽约州19世纪就因极端白人组织蒙面迫害黑人而制定了禁止蒙面的法律。

他认为，禁止蒙面将把香港街头的政治活动置于阳光之下，这是法治的题中之义。反对这项立法所产生的实际效果将不是保护人们和平示威的权利，而是纵容借助蒙面掩护的暴力犯罪。这里的立法逻辑十分清晰。

胡锡进呼吁，香港反对派应当一起挺法治，不要为了政治利益而犯糊涂，给暴徒做帮凶。

他还写道，“希望禁止示威者蒙面的西方国家也做一次坦荡的君子，不要再搞龌龊的双重标准，破坏香港的这一立法行动”，“西方国家里反对香港制定《禁蒙面法》的那些势力，我们只能说他们没安好心，满肚子都是坏水。”

香港建制派3日召开跨党派、跨界别记者会，宣布成立《禁蒙面法》推动组。