泰格医药据悉考虑在香港发行股票

知情人士称，中国大陆临床研究服务提供商泰格医药（Hangzhou Tigermed）考虑最快明年在香港发行股票。

据彭博社报道，知情人士称，这家深圳上市公司正就股票发行与潜在的顾问进行洽商，此次股票发行可能筹资约五亿（美元，下同，6.9亿新币）至七亿美元。以所讨论事宜未公开为由要求匿名的知情人士称，在香港上市可以多元化公司的投资者基础，为可能的收购交易筹集资金。

知情人士介绍，上述考虑仍处于初期阶段，发行时间和筹资规模等细节仍可能改变。

总部位于杭州的泰格医药的代表没有回应置评请求。