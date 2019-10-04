港府订立禁蒙面法 林郑强调非进入紧急状态

香港行政长官林郑月娥今日（4日）下午3时与一众司局长于政府总部会见传媒，宣布通过引用紧急法订立《禁蒙面法》，周六（5日）凌晨0时起生效。

综合《明报》和香港01报道，林郑宣布引用《紧急情况规例条例》通过《禁止蒙规例》，周六（10月5日）早上0时0分生效。

在新规例下，任何人身处受规管的公众集会或公众游行，或非法集结（包括暴动）、未经批准的集结时，使用可能隐藏身份的蒙面物品，即属犯罪。

林郑月娥称，订立《禁止蒙面规例》的决定不容易，但以今日情况来说，是必须的。

她强调，虽然引用的是《紧急情况规例条例》，但不等于香港进入紧急状态，行会也不是宣布香港进入紧急状态，而是在香港出现危害公共安全情况下，订立任何合乎公众利益的规例。

林郑介绍，这是规例，属先定立后审议的附属法例，会在立法会10月16日复会后，提交予立法会审议。

香港保安局长李家超对《禁止蒙面规例》进行了补充介绍。他指出，此规例目的是阻吓及减少蒙面下的暴力行为，以及帮助执法搜集证据。

李家超解释，规例禁止在三个情况下蒙面：参与《公安条例》规管的游行集会、参与未经批准集结以及非法集结或暴动时蒙面。一经定罪，最高可囚一年及罚款2.5万元（港币，下同，4399新币）。

他补充道，以下情况下容许蒙面：因从事专业或受雇工作、宗教理由及健康或医学理由。

李家超指出，规例赋权予警员，在某些情况下要求身处公众地方的人，除去该人的蒙面物品，以核实身分。不遵从者最高可囚六个月及罚款一万元。

出席这场记者会的还有香港三位司长：政务司司长张建宗、律政司司长郑若骅和财政司司长陈茂波。