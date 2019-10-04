贝莱德集团重新成为汇丰控股最大股东

汇丰控股（HSBC）最大股东时隔不到一年时间再易主。

据澎湃新闻报道，香港交易所网站披露易显示，9月30日，贝莱德集团（BlackRock）增持汇丰控股近7558万股，每股均价60.1484港元，合计斥资45.46亿港元（8.0亿新币），持股比例增至7.32%。

这意味着贝莱德集团取代平安资管，重新成为汇丰控股最大股东。

香港交易所网站披露易2018年11月显示，中国平安（Ping An Insurance）旗下的平安资管超越贝莱德集团成为汇丰控股最大股东，持有约14.19亿股股份，持股比例7.01%。

中国平安随后多次公开表示，对汇丰控股的入股，纯属公司保险资金的财务性投资，不参与任何日常经营和管理。

截至今年6月末，汇丰控股的前三大股东分别为平安资管、贝莱德集团和纽约梅隆银行（The Bank of New York Mellon），分别持股7.01%，6.58%和5.55%。

港交所数据显示，今年三季度，贝莱德逐步增持汇丰控股，直至9月30日超越平安资管重回第一大股东之位。

汇丰是全球最大的银行及金融服务机构之一，业务网络遍及欧洲、亚洲、中东及非洲、北美和拉美，覆盖全球65个国家和地区。

在今年8月，51岁的原汇丰控股CEO范宁（John Flint）宣布辞任，新人选目前尚未出炉。