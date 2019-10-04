苹果重新评估香港某App的上架申请 该App可追踪港警动向

苹果公司的应用商店（App Store）正在重新评估一个旨在追踪港警动向的应用程序（App）的上架决定。

据彭博社报道，匿名的开发者介绍，这个被称为HKmap.live的应用程序是网站的移动版，该网站可以帮助用户避免潜在危险区域。

苹果拒绝通知书的副本显示，之前拒绝其上架的原因是该应用程序促进，支持和鼓励了非法的行动，且允许用户逃避执法。

该应用程序匿名的开发者介绍，“HKmap.live”旨在“显示香港正在发生的事件”，但用户如何使用信息是他们自己的选择。

开发者在推特上称，苹果拒绝该应用上架是不公正的，因为其他应用程序，例如谷歌的Waze也可以帮助驾驶员避开交通摄像头和警察。

开发者称，这款应用程序最初在9月21日向App Store提出申请，9月26日被拒，理由与付款选项等问题有关。在解决问题后，该应用又被重新提交，10月2日再次被苹果公司拒绝，理由是其会帮助用户逃避执法。周四（3日）早些时候这款应用又被再次提交审核。

彭博周四暂无法联系到苹果发言人就此事置评。

重新审核是一种常见的做法。根据苹果公司的网站，每周提交审议的10万个应用程序中大约有40%会被拒绝。苹果公司有一个被称为应用程序评估委员会的组织来评估否决决定。

苹果公司可能正在调查研究“HKmap.live”是否违反香港当地法律。