禁蒙面法：陆委会吁台民众在港勿赴示威现场

香港将在午夜后实施禁止蒙面规例，台湾的大陆委员会今天（4日）回应时说，政府对此表达严正关切，并呼吁台湾民众留意相关禁制作为，在香港时避免前往示威活动现场。

陆委会在网站上发布新闻稿称，注意到香港社会对启动“紧急情况规例条例”制定“禁止蒙面规例”有所疑虑，担忧此作法恐侵害民众的人身安全、表达自由及人权、法治等，影响香港的国际形象与金融中心地位，并相当担心未来执政者将依“紧急法”恣意而为。

陆委会呼吁港府面对当前香港情势，采取争议性的作法只会激化对立、制造对立、治丝益棼。最佳的解决方案仍是本于人权、自由等核心价值，妥善回应香港民众期待，让香港社会早日回复稳定运作。

民进党则在新闻稿指责北京和港府以动用紧急法手段，限缩人民集会自由，回避与香港人民真诚对话，称暴力不足以解决问题，更无法取信于国际社会。

对于香港人民所需要的人道协助部分，民进党称将会以提供实质协助为原则，即刻与民间团体、行政与立法部门展开协调和讨论。

国民党认为，禁蒙面法只是治标不治本的做法，而无法真正解决问题，港府应该正视港民的诉求与需求，开大门与诉求者充分沟通，寻求解决争议的共识，尽速让抗争活动落幕，才是正本清源之道。

韩国瑜竞选办公室则认为，还是应回归理性讨论，因为唯有真诚对话，寻求共识，才是团结人民，化解争议的唯一方法。办公室也希望香港政府在提出维持秩序的方案时，可以持续和抗议民众沟通互动。

办公室也说，对于香港情势的发展表达高度的关心与忧虑，不乐见所有的暴力行为，并坚定支持港人追求更开放， 更民主的生活方式，希望维持秩序的警察和抗议民众，无论和平理性表达诉求，避免不理性的冲突，也期盼已经持续四个月的抗议事件可以恢复和平落幕。

总统府发言人黄重谚说，总统府高度关注香港情势，也提醒港府当务之急应该是诚意的与香港人民对话，具体回应港人渴求自由民主的心声，而非进一步限制港人的自由。黄重谚也说，期盼香港政府审慎思考，以真诚的对话与沟通，让社会真正复归平静。