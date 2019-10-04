原证监会主席刘士余因严重违纪违法受处分：留党察看二年 政务撤职

中央纪检委国家建委网站今日（10月4日）报道，原证监会主席、第十九届中央委员，中华全国供销合作总社原党组副书记、理事会主任刘士余严重违纪违法被处分，终止十九大代表资格、留党察看二年，政务撤职，收缴违法所得。

通报指刘士余落实党中央重大决策部署不力，公开发表不当言论，缺乏政治警觉和保密意识，而且为官不廉，利用职权和职务影响为他人谋取私利，违规安排他人到金融系统工作和提拔职务，为亲属违规购房打招呼，收受礼品礼金。此外，刘士余也被指在中共十八大后不收敛、不收手，因此应被严肃处理。

同时，通报也指刘士余能够主动投案，如实交代违纪违法问题，认错悔错态度较好，因此从轻处理。

1987年开始至今，刘士余30多年的仕途一直在经济金融领域。早年从上海经济体制改革办公室进京入职中国经济体制改革委员会，之后分别在中国建设银行、中国人民银行、中国农业银行仕职升迁。

2016年2月，在中国证券试水“熔断机制”意外引发股市跳水不久后，刘士余由中国农行董事长获任接棒肖钢证监会主席之职。

今年5月19日深夜，中央纪委国家监委网站发布消息指刘士余涉嫌违法违纪，已主动投案配合调查。刘士余是首位配合中共中央纪律检查委员会国家监察委员会审查调查的中共十九届中央委员会委员，也是2019年第二个主动投案的正部级官员。