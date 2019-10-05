【视频】便衣港警中汽油弹险成火人 消息称14岁男童中枪

“禁蒙面法”生效前夕，香港各区爆发激烈示威。网传的视频显示，一便衣警察在元朗被示威者袭击，他被投中汽油弹，大火一度烧着身躯。混乱间，其手枪一度跌下，有人企图抢枪。现场消息指，在混乱中警员曾开一枪实弹枪，有示威者大腿中枪。

综合《明报》、《星岛日报》和香港01报道，一名休班警员在元朗大马路遭大批示威者围困时，被示威者袭击，期间被人投掷汽油弹。

网上的视频显示，示威者包围私家车进行破坏，便衣警员被大批黑衣示威者包围在地上殴打，其间他取出手枪，有示威者向他掟汽油弹，他全身一度着火，其后火势变小，他逃走时手枪跌落，有人上前抢枪。该警员立即制止，但子弹弹闸未及拾回。

元朗一名便衣警察被汽油弹投中，身体一度着火。（互联网视频截图）

火势渐小，该名警员逃离汽油弹区域。（互联网视频截图）

有现场消息指，休班警员曾开一枪实弹枪，一名14岁少年左边大腿中枪，送博爱医院时清醒，之后在屯门医院接受手术，情况严重。

香港专上学生联会前常委张秀贤面簿透露，事发在元朗大马路近大棠路站路口，有示威者大腿受枪伤，送了医院救治，现场有人寻获弹壳。

在场民众用手压着一名示威者大腿。消息称一示威者大腿中实弹。（张秀贤面簿）

一名示威者手中脱落的弹壳。（张秀贤面簿）

香港警方5日凌晨发稿证实元朗警员曾开实弹枪。但未说明上文中提到的中枪示威者是否和开实弹枪有关。

新闻稿中写道，昨晚（4日）9时许，大批暴徒在元朗区袭击一名便衣警员，警员倒地后被多人围殴，生命受严重威胁，为保护生命曾开一枪。其后有暴徒向该名警员投掷汽油弹，令他身体一度着火。该名警员走避时，其手枪及子弹弹匣跌在地上，有暴徒尝试取走枪支，被该名警员及时制止。警员要求增援期间，再被暴徒投掷第二枚汽油弹，脚部一度着火。该名警员撤退时，未能及时拾回子弹弹匣。

港警称如若拾获子弹或子弹壳，必须交还警方。

据香港医院管理局资料，截至晚上11时40分，一名14岁左脚大腿受伤的男子正在屯门医院接受手术，情况严重。