一些重量级美国会议员认为“禁蒙面法”不能解决根本问题

香港政府动用《紧急法》禁止示威者在抗议中使用蒙面物品。一些美国重量级国会议员和人权组织认为，“禁蒙面法”不能解决根本问题。

据美国之音报道，美国国会众议院议长、民主党人佩洛西（Nancy Pelosi）4日在推特上写道：“香港引用《紧急法》禁止蒙面，没有回应民众的不满，只会加剧对言论自由的担忧。”

美国国会暨行政当局中国委员会（CECC）的共同主席、共和党参议员鲁比奥（Marco Rubio）发推文说，港府应当重新考虑其选项。

他认为，“林郑月娥没有集中力量找寻解决香港局势的政治方案，而是使用紧急法来禁止蒙面。香港政府应当重新考虑其优先事项，如果香港想要保持其全球中心地位。”

美国国会暨行政当局中国委员会在推特上转发香港出台蒙面禁令的新闻时说，禁令无法解决引发香港抗议示威的根本问题。推文写道：“委员会主席敦促香港政府寻求政治解决方案，处理抗议者的关键要求。”

国际人权组织国际特赦发表声明说，正是因为香港当局制造的氛围，抗议者面临被逮捕、监视和催泪弹的威胁，示威者才认为有必要蒙面，港府动用《紧急法》禁止示威者蒙面是极端尝试。

国际特赦东亚区办事处主任罗助华（Joshua Rosenzweig）在声明中说：“香港当局没有令局势降级，反而选择赋予他们自己广泛的新权力来处理抗议，这显示出他们越来越不容忍和平集会的自由。”

美国圣母大学政治学教授许田波（Tin-bor Victoria Hui）对美国之音说，平息抗议的方法是显而易见的。她认为，港府本可以同意对警方暴力问题展开调查。

她认为，调查需要一些时间，抗议示威在这个过程中也会逐渐平息，这本是个双赢的选项，但港府现在的选择只会令局势恶化。

许田波说：“他们（港府）需要明白，他们采取的每一个压制行动都只会令局势激化，而不是平息反对声浪。对香港民众来说，他们觉得这是他们的最后一搏，因为他们认为港府没有一点自治权。他们认为，如果不继续抗争，香港只会走向死亡。”

美国白宫首席经济顾问库德洛在回答美国之音记者关于香港政府动用《紧急法》问题时说：“我不太了解《紧急法》。我知道的是：一国两制，这是协议。”他说道，美国政府外交政策是，支持香港的自由与民主。这是美国的核心价值观。

香港蒙面禁令发布后，发生更多街头冲突。在抗议示威中，过去“香港人，加油”的口号，变为了“香港人，反抗”。