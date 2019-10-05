马英九：联美抗中无益重回九二共识才有助两岸

“马英九基金会”今日（5日）举办“哪来的芒果干－国安问题研讨会”。台湾前总统马英九认为，两岸关系恶化的根源，在于台湾总统蔡英文不接受“九二共识”，“联美抗中”成了蔡英文唯一的选项，但台美实质关系并没有真的提升。

据《自由时报》报道，马英九致词时称，蔡英文不接受“九二共识”后，两岸关系恶化，对台湾民生经济冲击大，首先是大陆旅客大量减少，旅游业预估今年陆客来台将减少70万人次，观光业损失上1500亿（新台币，下同，66.79亿新币）。

马英九强调，过去蔡英文担任陆委会主委时主张“各表一中”，没有否定“九二共识，一中各表”，如今当了总统后为了选票，刻意把“九二共识”与台湾民众反对的“一国两制”划上等号，借来拉抬选情，将个人利益置于国家安危之上。

马英九还批评台湾当局三年多来让台湾失去七个邦交国。当局无法改善恶化的两岸关系，恢复双方互信，是台湾在国际社会节节败退的根本原因，蔡英文再不醒悟改革，未来将成为“断交总统”。

他还说，蔡英文上任后片面向美国倾斜，“联美抗中”成了唯一的选项，但台美实质关系并没有提升，台湾在国际上的困境也没有改善，迄今没有双方部长级以上的官员互访。

马英九认为，一味的“联美抗中”，把所有的筹码都押在美国身上，不仅让台湾失去地缘战略优势，更沦为大国博弈的“棋子”。