中国男女4×100米接力首次双双晋级世锦赛决赛

在昨天（4日）进行的2019多哈田径世锦赛上，中国男女4×100米接力队双双晋级决赛，这是中国男队第四次进入决赛，中国女队第二次进入决赛，同时是中国男女4×100米接力队首次同时晋级决赛。

据中新社报道，22年前，在当时的亚洲第一女飞人李雪梅的带领下，中国女子4×100米接力队闯进世锦赛决赛，最终获得第八。自此之后，中国女子4×100米接力却总是被挡在决赛门外。

最近两届世锦赛则更显遗憾：2015年北京世锦赛主场作战，中国女队最终排在第10，无缘晋级；2017年伦敦世锦赛，中国女队因为预赛中交接棒失误导致没有成绩……

来到多哈的中国女子接力队已然不同。韦永丽、梁小静、葛曼棋本赛季在百米单项上连创佳绩，均获得了东京奥运会参赛资格，本届世锦赛她们又都晋级半决赛，创造了历史。三人和孔令微组成的接力队同样不断突破，柏林田径赛她们跑出42秒31，这是亚洲近20年来的最好成绩。

4日晚的比赛再度证明了她们的实力。比赛开始，第一棒梁小静反应用时0.155秒，出发后保持住很好的速度和节奏，在弯道处同样冲在前面；顺利交接棒后，韦永丽在直道发力，将旁边两道的对手成功甩开，中国队继续处于前列；第三棒孔令微保持优势，顺利交棒给葛曼棋，葛曼棋发力冲刺后第三个冲线，从而成功晋级决赛。

42秒36，这是四人组队后的第二好成绩，仅次于柏林赛的42秒31。“今天发挥得特别完美。”队中大姐韦永丽说，在这样一个高强度、竞争激烈的环境下，还能有稳定的发挥非常不易。“我们女子接力也迎来了黄金时期，我们会继续加油。”

梁小静说，成绩的取得来自于队友间的默契配合。“我们四个吃饭、睡觉、训练都在一起，我们这个阵容非常好，因此才有稳定的发挥，我们会保持好心态，尽最大能力在决赛中冲出一个好成绩。”

随后进行的男子接力比赛同样传来捷报。由苏炳添、许周政、吴志强和谢震业组成的男子4×100米接力队跑出37秒79，同样获得小组第三从而直接晋级决赛。这一成绩也刷新了中国队在2016年里约奥运会上创造的37秒82的全国纪录。

比赛中四人的棒次有了较大调整。之前担任第三棒的苏炳添这次率先开跑，他出发后就迅速占据了优势；二、三棒由年轻小将许周政和吴志强担纲，这也是两人第一次在大赛中跑这样的棒次，两人的完成都相当出色，交接棒也十分顺利；第四棒谢震业奋力冲刺，超过了荷兰队和法国队，第三个冲过终点。

“今天整个交接棒还是比较保守的，跑出这个成绩有点出乎意料。”苏炳添赛后透露，四人在比赛和训练中都没有跑过这样的棒次，心里其实也没有底，许周政和吴志强还特地在前一天晚上临时加练交接棒。

苏炳添说，进世锦赛决赛、破全国纪录从而拿到东京奥运会入场券，既定的目标已经实现。“打开了80大关对我们来说又进入到一个新的征程，下一步我们可能会用更冒险的方式完成决赛。”