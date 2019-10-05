林郑发表电视讲话指昨晚是“非常难过的一夜”

香港行政长官林郑月娥发表电视讲话，指昨晚（4日）发生了极为恐怖的暴力事件，是“非常难过的一夜”，公共安全已受广泛危害，正是政府引用紧急法订立禁蒙面法的坚实理据。

综合《明报》和《星岛日报》报道，林郑在电视讲话中称，法庭昨晚拒批有关“禁蒙面法”的临时禁制令，法庭认为香港正处于严峻情况，虽无人可保证“禁蒙面法”能完全成功结束暴力情况，但规例与结束暴力的目的相关，“有必要透过规例控制非法集会及获警方发出不反对通知书的大型集会”。

林郑月娥还称，蒙面暴徒的极端行为令人震惊，肆意破坏程度前所未见，令人发指，广泛攻击铁路系统，肆意破坏政府建筑物物及选家商店，恶意攻击不同立场的市民，继续以警员作为攻击目标。

林郑提到，其中一名便衣警员被围打，更被投掷汽油弹，其生命安全受威胁，在别无选择下自卫开枪，击中一名在场人士。



她称，这种情况说明香港公共安全受破坏，证明“禁蒙面法”的坚实理据。

对于泛民主派指政府推出“禁蒙面法”是绕过立法会，林郑月娥称此并非事实，政府是依照法例采取适当行动。

她指出，香港正面对前所未有暴力冲击，政府需采取果断法律手段，压止暴力，回复社会安宁，保障市民生活上的权利和自由，不容少数暴徒破坏。

林郑月娥形容昨晚是“非常难过的一夜”，令香港社会陷于半瘫痪，政府将以最大决心压止暴力。她呼吁支持香港特区政府依法制暴，一同谴责暴力，以坚定意志与暴徒割席。

林郑月娥5日会同香港行政会议，决定引用自“六七暴动”后未用过的《紧急法》订立《禁止蒙面规例》（“禁蒙面法”） ，大批市民昨下午起在全港多区示威抗议。