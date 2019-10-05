十一长假大陆旅客赴台人数预计将再探底

台湾移民署统计资料显示，在十一长假期间，前两日赴台旅游的“大三通”（通邮、通商、通航）人数为1万5302人，与近三年同期相较为最低。

据《联合报》报道，根据台湾移民署掌握的入境资讯，大陆游客前两年在十一长假期间（10月1日至8日）的人数分别为8万671人、6万6259人，去年和前年相比减少了17.87%。而今年十一长假前两日入境人数1万5302人，推估至8日人数可能只有6万1208人，状况比去年还惨淡。

台湾旅行商业同业全国联合会理事长萧博仁称，台湾受到大陆游客赴台观光紧缩影响，台湾观光业冷清。

萧博仁说，尽管台湾政府推出秋冬补助，但整个台湾旅游产业链都受影响，其中首当其冲就是面向大陆游客的旅行社。

萧博仁介绍，有旅行社反映，两个月来已亏损700多万元（新台币，下同，31.16万新币），从过去200、300团每月减少到8月起的11个团。

台湾国民党立委林为洲指出，台湾政府要用国内旅游来补足陆客的缺口，但台湾本地旅客的消费能力无法和陆客相较，现在两岸关系急冻，冲击实在太大。

不过，有台湾地方政府统计，小三通金门地区、马祖地区的游客人数相较往年有微幅提升。

金门县政府观光处长丁建刚介绍，今年受大陆政府自由行限缩政策影响，9月赴金门旅游人数大幅锐减。不过经县府争取，大陆于9月20日恢复了海西地区20城市自由城市赴金马澎申请，近期陆客人数有所回升。今年10月1至2日大陆十一连假期间，金门陆客人数占赴台旅游人数占到约22.34%，相较往年占比有所提升，可见因县府争取政策区隔所带来的效益。